Calcio, Roma, Mou a tutto tondo. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, lo Special One ha spaziato su diversi temi. Dai vari successi conseguiti, ultimo quello di Tirana dove con la Roma ha vinto la Conference League, per cui ha detto “impossibile scegliere. Ogni vittoria è speciale”, al possibile ritorno di Totti. «Non esiste questo problema. Francesco è sempre stato e sempre sarà un simbolo della Roma qualsiasi cosa succeda e indipendentemente da quello che deciderà di fare nella sua vita».

Spazio anche sulle differenze tra Milano e Roma. «Sono i due centri nevralgici dell’Italia. Mi ritengo fortunato ad avere avuto la possibilità di vivere in entrambe le città». Infine, sulle rivalità da derby. «Ho vissuto in altre città in cui esisteva una forte rivalità fra due o anche più club. Sono abituato, non ci faccio caso». Obiettivo, altre vittorie con la Roma. «Ci proverò con tutto me stesso».