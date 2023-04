Choc nel Carcere di Cassino: detenuti simulano impiccagione e sequestrano agente di Polizia Penitenziaria. La rabbia del sindacato degli agenti

Sono stati attimi di panico quelli consumatisi ieri sera, in quel dell’istituto penitenziario di Cassino dove, come racconta il Coordinatore regionale Ciro Di Domenico della FP CGIL Polizia Penitenziaria “Ieri sera, in una sezione del carcere di Cassino, c’è stato un allertamento per un tentativo di impiccagione da parte di un detenuto, ma era una trappola. L’agente di Polizia Penitenziaria del turno notturno, si è precipitato nella sezione del carcere, ma è stato subito aggredito dai tre detenuti stranieri che gli hanno sottratto le chiavi”.

Di Domenico (FP CGIL): “Situazione rientrata relativamente in poco tempo grazie all’intervento dei colleghi che sono riusciti a convincere i detenuti”

“Per fortuna – prosegue il Coordinatore regionale della FP CGIL Polizia Penitenziaria – il Poliziotto è riuscito a dare l’allarme via radio. Due scorte di rientro in Istituto dalle traduzioni effettuate e gli altri colleghi in servizio, sono intervenuti fuori della Sezione e pare sia stato allertato anche il personale del GOM. La situazione però è rientrata relativamente in poco tempo grazie all’intervento dei colleghi che sono riusciti a convincere i detenuti a riconsegnare le chiavi e a liberare i Poliziotti”.

Manna (FP CGIL): “Analoghi eventi si sono già verificati, anche se non si era mai arrivati al sequestro di agenti, forse il Comandante dovrebbe essere avvicendato”

Dal canto suo, in merito all’accaduto, Mirko Manna, segretario Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria, ha tenuto a commentare che, purtroppo, “Nel carcere di Cassino, analoghi eventi si sono già verificati, anche se non si era mai arrivati al sequestro dei Poliziotti. E’ il segno di un clima teso che stanno vivendo tutte le carceri italiane, esasperato dalla mancanza di personale di Polizia Penitenziaria che non consente una regolare copertura dei posti di servizio. Di certo – ha infine concluso – non giova nemmeno il modus operandi della figura del Comandante del carcere, che secondo noi dovrebbe essere avvicendata visti i numerosi eventi critici…”

Max