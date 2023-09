Cinema: appuntamento dal 18 al 23 settembre, con la kermesse del ‘Procida Film Festival’

Da quest’anno in una veste totalmente nuova, e sotto la direzione artistica del regista e attore Francesco Marioni, l’Isola “Capitale della Cultura 2022” si prepara a sei giorni di cinema, eventi, incontri, mostre e appuntamenti.

Da lunedì 18 settembre fino a sabato 23 settembre, tra le meravigliose location di Santa Margherita Nuova e Procida Hall, si alterneranno le proiezioni dei 20 cortometraggi provenienti da tutto il mondo e dei lungometraggi fuori concorso. Sei serate di grande cinema presentate dallo stesso Francesco Marioni insieme all’attrice Neva Leoni e alla conduttrice Martina Martorano, con ospiti e premi dedicati ai giovani registi. A giudicare i lavori sarà una giuria d’eccellenza composta dal produttore Luigi De Laurentiis, l’attrice reduce dal successo di LOL Michela Giraud, il casting director Yozo Tokuda, l’attore Francesco Montanari, ai quali si aggiungeranno altri nomi noti del mondo del cinema e della tv che verranno annunciati nei prossimi giorni.

Saranno proiettati per la prima volta sull’isola due film di grande successo dell’ultima stagione cinematografica, “Piano Piano” di Nicola Prosatore e “Educazione Fisica” di Stefano Cipani, alla presenza dei registi e cast. Numerosi gli eventi speciali, come la prima edizione del Premio Pensiero Libero, dedicato all’attore Libero De Rienzo e assegnato quest’anno al giornalista de “Le Iene” Antonino Monteleone, il format “Le Faremo Sapere”, dedicato ai giovani attori e presieduto dalla casting director Marita D’Elia (Mare Fuori), il panel con i giovani Creator del web o l’incontro con i registi più promettenti della scena cinematografica come Alessandro Guida (Maschile Singolare), Stefano Cipani (Educazione Fisica), Ludovico Di Martino (Skam), Valerio Vestoso (Vita da Carlo), per discutere della direzione che sta prendendo il cinema di oggi, vista dagli occhi dei registi del futuro.

E ancora, durante le giornate dell’evento, saranno allestite la mostra fotografica dedicata al lavoro del fotografo Pino Settanni e, presso la splendida location dell’ex Carcere, l’esposizione dei costumi cinematografici dedicata al lavoro della giovane e promettente costumista Noemi Intino, animata dalle installazioni dell’artista Fabio Martina.

Anche i bambini avranno uno spazio a loro dedicato grazie alla selezione di Procida Kids Corner, cortometraggi di animazione per i più piccoli, provenienti da tutto il mondo. A chiudere la kermesse, una grande serata di premiazione alla presenza di ospiti e giurati che saluteranno il pubblico dal “Yellow Carpet”. Una veste totalmente nuova per il Procida Film Festival che guarda al futuro e vuole imporsi come punto di contatto e incontro del cinema contemporaneo. Procida Film Festival 2023 – La cultura non isola, il cinema unisce

Max