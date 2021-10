Cinema e teatri con il 100% di spettatori: il Cdm si appresta a rivedere la capienza per i luoghi di cultura

Con la maggior parte delle grandi città che, in virtù del numero di vaccinati, sembrano virare sempre più verso l’immunità di gregge, finalmente il governo può iniziare a tirare un sospiro di sollievo. Grazie anche al fatto che la temuta ‘nuova ondata’ nell’ambito della scuola potesse in qualche modo riportarci indietro di qualche mese, non sembra più un possibile rischio, si può iniziare a ‘stemperare’ questo clima di ‘relax a rate’, almeno per quanto riguarda le attività artistiche, sportive e culturali.

Così, dopo una prima ‘apertura’ della quale, seppure non ‘interamente’ ne hanno giovato cinema, teatri ed impianti sportivi, a quanto sembra ne sarebbe in arrivo un’altra, si dice, addirittura ‘definitiva’.

Il Cdm dovrebbe riaprire i luoghi di ‘cultura’ ad una capienza massima del 100%. Il ‘giallo’ discoteche

In attesa dell’imminente Cdm infatti, da ore continua a girare la voce che, molto probabilmente, si decida per la capienza massima (100% di spettatori), per gi spazi culturali.

In particolare, a beneficiarne saranno sicuramente i cinema ed i teatri. C’è infatti curiosità circa la sorte degli stadi, dei locali dove si fa musica dal vivo, e laddove vi sia occasione di ‘grossi raduni’.

Probabilmente però, ancora una volta, le discoteche potrebbero pagare lo scotto, recentemente ‘graziate’ dalle possibilità di poter riaprire ma al 30% di presenza. Ma confidiamo invece nel meglio ed aspettiamo fiduciosi…

Max