Cinema in lutto, è morto costumista Piero Tosi

“Ci ha lasciato Piero Tosi, amico di una vita del Maestro e suo collaboratore fin dagli esordi della sua carriera. L’Oscar alla Carriera del 2014 corona una vita di collaborazioni con i più grandi registi del cinema italiano.

E’ stata la Fondazione Franco Zeffirelli, attraverso la sua pagina Facebook, ad annunciare la scomparsa del celebre costumista Piero Tosi, toscano di era nato a Sesto Fiorentino, dove era nato il 10 aprile del 1927.

Quando si parla di Tosi, inevitabilmente, per gusto e qualità, si parla del grande cinema italiano. Nella sua lunga e fortunata carriera infatti il celebrato costumista (dal 2014 al 2015 Palazzo Pitti, a Firenze, gli ha dedicato un’ampia mostra che esponeva i suoi più belli di abiti di scena), ha lavorato al fianco dei più grandi registi, del calibro di Federico Fellini, Dino Risi, Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Mauro Bolognini, Lina Wertmuller, e Liliana Cavani, oltre che ad aver realizzato abiti e costumi sia per il teatro (la sartoria teatrale Umberto Tirelli ad esempio, custodisce gelosamente i suoi costumi teatrali e cinematografici), quello di prosa e lirico.

Tosi, quando disse no a Kubrick

Appresa la notizia della sua morte, il regista Ferzan Ozpetek ricordarlo scrivendo: “Piero… ho saputo ora che te ne sai andato. Sei stato quasi per 30 anni da quando ero assistente alla regia ai miei grandi successi uno dei miei punti di riferimento. Grazie a te ho preso tante decisioni importanti. Grazie dei tuoi consigli. Sei stato un faro per tanti. Io mi sento molto fortunato… mi mancheranno le nostre lunghe telefonate… mi mancherai… ma ti sentirò sempre molto vicino. È stata una grande fortuna averti nella mia vita… Ti sia lieve la terra”.

Tosi, che per diversi anni ha anche insegnato a Roma nella Scuola nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia, molti anni fa lasciò tutti gli addetti ai lavori sbigottiti in quanto rifiutò la generosa offerta del celebre regista

Stanley Kubrick, che voleva realizzasse i costumi per il suo film in lavorazione, ‘Barry Lyndon’. Ma i creativo italiano rifiutò ringraziando, motivando la sua indisponibilità con il fatto che non amava viaggiare in aereo e, soprattutto, che non parlava l’inglese.

Tosi sarà seppellito nella tomba di famiglia de regista Franco Zeffirelli, accanto all’amico e Maestro, ed a Anna Anni, suoi amici di sempre dai tempi dell’Istituto d’Arte di Porta Romana“.

Max