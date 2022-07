Concerti Roma – Domani l’atteso ritorno della rassegna musicale live ‘RockinJazz’ al TeatroInStalla di Ostia

Al suo fianco, in questa occasione, una line up leggermente cambiata con, ancora, Alberto Proietti Gaffi alla batteria e Giacomo Olivi al basso.

La tracklist spazia da California dreamin’ dei mitici Mama’s and Papa’s, ripercorre i suoni di Hey Joe di Billy Roberts, Just the way you are di Billy Joel, per toccare intramontabili come Yesterday o Let it be dei Beatles o Knockin’ on heaven’s door di Bob Dylan o Isn’t she lovely e Superstition di Steve Wonder e Jamming di Bob Marley.

Poi ci sono i grandi titoli del rock: Light my fire dei Doors, Message in a bottle dei Police, Paint it black dei Rolling Stones. O l’R&B di Otis Redding con The dock of the bay o lo struggente romanticismo, se pur rock, di The house of the rising sun, cavallo di battaglia di The Animals. Una chicca: il cd chiude con i ritmi latini di Deixa isso pra là di Jair Rodriguez.

Max