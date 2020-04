Coronavirus, scuola a casa: orari lezioni secondarie di secondo grado su RaiScuola, canale, materie, Istituti scelti

Nel pieno della emergenza da coronavirus che, nonostante sia ormai prossima la Fase2 ancora non prevede la riapertura delle scuole che, salvo ripensamenti finora non in programma, dovrebbe se tutto andasse per il meglio solo a Settembre, uno dei ruoli piú importanti che adesso riveste la tv é proprio quello legato all´apprendimento scolastico dei giovani ragazzi e ragazze italiani.

Fare scuola da casa con lezioni vere e proprie, con orari, insegnamenti reali e differenziazioni di classi e tipo di percorso formativo. E´ quello che fa la Rai, con il progetto di RaiScuola che prevede, per appunto, lezioni per le scuole e, tra queste, quelle secondarie di primo e di secondo grado.

Ecco, in questo caso, il particolare elenco delle lezionio per quelle di secondo grado che si terranno appunto su RaiScuola, canale 146 del digitale terrestre.

Scuola a casa, lezioni per le secondarie di secondo grado per gli studenti su RaiScuola (canale 146)

Nella giornata di Giovedì 23 aprile, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), propone le seguenti lezioni:

09.30 – Matematica: Massimi e minimi di funzioni, tenuta dal professor Pierluigi Magli dell’Istituto “Ettore Majorana” di Brindisi (replica alle 14.30).

10.30 – Latino e greco: Il matrimonio nell’antica Roma, con la professoressa Francesca Romana Nocchi del Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri” di Roma

(replica alle 15.30).

13.00 – Discipline progettuali-Arti figurative nella pittura: Introduzione alla progettazione, il “tempo sospeso” osservando Giorgio De Chirico, con la professoressa Marisa Antonacci del Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi” di Roma (replica alle 18.00).

Le lezioni sono anche disponibili su Raiplay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link:

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-lezioni/45140/default.aspx,

Le lezioni divise per unità didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/

