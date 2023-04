Cosmoprof, le motivazioni degli Awards 2023

(Adnkronos) – Cosmoprof Worldwide Bologna e l’agenzia internazionale BeautyStreams hanno reso note le motivazioni alla base della selezione dei vincitori dei Cosmoprof & Cosmopack Awards 2023. Dopo la cerimonia di premiazione, che si è svolta venerdì 17 marzo durante la 54a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, gli oltre 30 membri della giuria internazionale coinvolta per la selezione dei migliori prodotti beauty 2023 hanno condiviso le motivazioni che hanno poi decretato i vincitori.

I giurati sono stati infatti coinvolti nelle settimane precedenti alla premiazione con un sistema di votazione digitale, individuale e anonimo; BeautyStreams ha raggruppato i commenti espressi dai membri della giuria internazionale. Dalle note raccolte emerge soprattutto il grande entusiasmo dei giurati di fronte alla qualità dei prodotti, che ha reso più ardua la scelta dei vincitori. “I Cosmoprof & Cosmopack Awards sono diventati un evento di riferimento globale per l’industria cosmetica. I nostri “Oscar della Bellezza” anche quest’anno hanno evidenziato l’eccellenza del nostro settore, premiando le proposte più all’avanguardia e anticipatrici delle tendenze del mercato”, dichiara Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. “Le recensioni degli esperti internazionali che hanno fatto parte della giuria 2023, e che ringrazio per il loro impegno e per l’entusiasmo dimostrati nelle settimane della votazione, sono un motivo di orgoglio, perché riflettono l’evoluzione e la creatività del nostro comparto”.

Nei Cosmoprof Awards per la Categoria ‘Hair Products’ ha vinto Straand – Straand Crown Fix Scalp Serum, prodotto che “risolve il problema del diradamento dei capelli con una dose concentrata di collagene liofilizzato. La giuria ha apprezzato la presenza di ingredienti già utilizzati nella cura della pelle e ora anche per la cura del cuoio capelluto, come ad esempio l’acido lattico, mai utilizzato prima in prodotti per capelli. Il cuoio capelluto è trattato allo stesso modo della pelle, elemento molto apprezzato dalla giuria. Il siero fornice l’idratazione necessaria al cuoio capelluto, per una migliore salute del capello in generale. Il siero è inoltre 100% vegan, caratteristica molto apprezzata dai giurati”.

Fra gli ‘Skin Care Products’ ha vinto ‘Tru Hyal 100 – Advanced Night Repair Capsule’ un prodotto per la cura della pelle che “ha impressionato la giuria con il suo monodose utilizzabile senz’acqua , con il formato in capsula, con il suo ottimo rapporto tra risultati clinici di eccellenza e un prezzo accessibile. Gli ingredienti sono liofilizzati, mantenendo una maggiore concentrazione di principi attivi e garantendo così maggiore idratazione per la pelle. La giuria ha ritenuto il formato perfetto anche da portare in viaggio, e ha apprezzato il fatto che la formulazione contenga solo quattro ingredienti, in un’ottica anche di trasparenza nei confronti dei consumatori”.

Fra i ‘Make-Up Products’ ha vinto Elroel – Blending Compact Cushion, un “cushion make-up compatto che combina la correzione del colore e la cura della pelle, oltre ad offrire una formula a lunga tenuta (fino a 50 ore). La giuria ha apprezzato il fatto che le due polveri brevettate correggono il tono della pelle irregolare e rendono la pelle liscia come la seta, donando una luminosità soffusa. Sono rimasti anche colpiti dagli ingredienti naturali utilizzati, come l’acqua di fiori di ibisco, le vitamine, la pappa reale e altri 18 estratti di fiori non comuni per un prodotto in polvere”.

Fra i ‘Green & Organic’ il Vincitore è stato ‘il Ground & Glow Skin Ritual Set di Nunaia Beauty’ , un prodotto “green e biologico olistico e ben concepito, che unisce elementi importanti per il consumatore: utilizza ingredienti sostenibili ed etici provenienti da agricoltura rigenerativa, è riciclabile e compostabile, ed è un prodotto carbon-negative e 100% biodegradabile. E’ il frutto della tecnologia e della ricerca nei superfood, come i funghi, utilizzati per una pelle sana e luminosa. Il prodotto esprime una forte attenzione a concetti come il valore sociale e il basso impatto ambientale in tutte le sue fasi di produzione”.

Nella Categoria ‘Nail Products’ il vincitore è stato il Quartz Illuminating Nail Concealer di Londontown Inc. Questo il commento della giuria per questo prodotto: “La cura delle unghie finalmente è trattata come la cura della pelle”. E’ infatti una proposta perfetta per il trattamento quotidiano delle unghie, soprattutto nelle pause da gel, nail art con unghie acriliche, unghie adesive o altro. Mentre nutre l’unghia, il prodotto dona anche un leggero tocco di colore, coprendo eventuali imperfezioni delle unghie grazie all’ utilizzo di particelle che riflettono la luce”.

Fra i ‘Personal Care & Body Products’ ha vinto ‘Inner Beauty Stick & Mist – Intimate Care for Women’ di Tru Hyal 100 un “prodotto per la cura intima, con un bastoncino altamente igienico combinato a ingredienti attivi ed ecologici adatti alla zona più sensibile delle donne. Il prodotto non contiene ingredienti nocivi e irritanti ed è privo di profumazione. Il fatto poi che sia una proposta adatta alle donne in menopausa e alle sportive è stato un ulteriore vantaggio”.

Nella categoria ‘Home & Professional Devices & Tools’ si è affermato ‘Seoulista Cryo Cool Skin Tool’ di Revive Express Beauty Limited , “una novità assoluta nella categoria dei dispositivi facciali domestici grazie al formato plug-and-go e all’azione criogenica. Il fatto che sia anche semplice e comodo da usare è un altro punto a suo favore. I giurati hanno apprezzato il fatto che grazie agli effetti della crio-tecnologia il device aiuta a risolvere le principali problematiche della pelle. Alcuni membri della giuria hanno individuato in questo prodotto un primo passo verso la “democratizzazione” della crio-terapia, perché è utilizzabile a casa”.

Nei Cosmopack Awards nella categoria ‘Skin Care Formula’ ha vinto ‘Ice Massage Eye Essence Stick’ di Intercos Group, “un balsamo all’acqua ghiacciata applicabile con uno stick semplice, geniale e, soprattutto, utile. Il prodotto combina tecniche di massaggio tradizionali e scienza, con formule e ingredienti altamente performanti. La crio-tecnologia nella cosmetica sarà una delle tendenze più in voga secondo la giuria. Il prodotto presentato da Intercos si prende cura della pelle delicata del viso, combinando ingredienti ricchi e attivi con una sensazione di freschezza molto piacevole”.

Per ‘Make-Up Formula’ ha vinto Glow Vita D Activator Body Cream di Passage Cosmetics una “crema attivatrice di vitamina D che è un risolutore di problemi, secondo la giuria, perché garantisce una pelle sana e luminosa ed entusiasmerà un’ampia gamma di consumatori. Dopo la pandemia la carenza di vitamina D è un elemento di forte attenzione: questo prodotto per il corpo garantisce la salute della pelle e fornisce un’alternativa agli integratori di vitamina D. La giuria è rimasta affascinata dalla tecnologia che attiva i ricettori di vitamina D e che rende questo prodotto adatto sia per il viso che per il corpo”.

Nella categoria ‘Packaging Design & Materials’ ha vinto Angled Essence Dropper Bottle di Hangzhou Ebei prodotto che “è semplice ma efficace: una bottiglia squadrata che evita lo spreco di prodotto. Un approccio considerato molto intelligente, anche mantenendo un aspetto lussuoso. La giuria ha apprezzato come il design sia stato concepito con una funzione molto pratica”.

Nella categoria ‘Hair Care formula’ ha trionfato PPS Planet & People Shampoo di Pink Frogs un “prodotto che è stato studiato per ridurre l’impatto ambientale ad ogni passaggio, come ha osservato la giuria. Una formula clean con ingredienti naturali e certificati, un’applicazione spray che permette una migliore distribuzione del prodotto riducendo al contempo gli sprechi (ed è anche divertente da usare) e ricariche che riducono al minimo l’utilizzo di packaging. Particolarmente apprezzata l’alta percentuale di attivi naturali (92,5%) che proteggono la cute dei capelli dai danni, e la scelta di una fragranza che secondo i principi dell’aromaterapia favorisce il benessere”.

Nella categoria ‘Innovation Technology’ ha vinto Pyxoh di Cosmax un “dispositivo che crea un nuovo gesto di bellezza e permette una personalizzazione innovativa. “Come una stampante a colori per capelli”, a sottolineare che il dispositivo è ottimo per provare design e nuove tendenze direttamente a casa. Il dispositivo, collegato ad un app, è adatto a tutte le età e molto semplice da usare. Gli inchiostri sono di origine naturale e il prodotto è estremamente divertente, accattivante e ben eseguito. Nel complesso, questo dispositivo è stato considerato un oggetto “dirompente” per il comparto hair”.

Nella categoria ‘Sustainability’ ha vinto Metallica Mascara di Myc un dosatore per mascara in alluminio che “è un ritorno ai pettini in metallo: è chic, accattivante e riciclabile. La giuria ha ammirato la lucentezza e la sostenibilità del prodotto che è progettato con il 100% di alluminio vergine o riciclato. “Bello, sostenibile e immortale”, hanno commentato i giurati. Con quasi un miliardo di unità di mascara vendute ogni anno, alcuni membri della giuria la giuria hanno evidenziato come se anche solo una parte delle unità vendute fosse realizzata in modo sostenibile, con materiali riciclati, l’industria della bellezza potrebbe ridurre una quantità enorme di rifiuti e l’impatto ambientale”.