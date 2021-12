Covid, il bollettino di oggi: positivi al 4%

Diminuiscono tamponi e casi, ma cresce il tasso di positività. Oggi, in Italia, sono stati processati 312.828 tamponi, 242mila in meno rispetto a ieri. I positivi al Covid sono 12.527, mentre ieri erano 17.959, ma con un numero di tamponi molto maggiore. Per questo anche il tasso di positività è salito.

Oggi i decessi sono stati 79, 7 in meno rispetto a ieri. Le vittime totali in Italia, finora, sono state 134.551. Per quanto riguarda i ricoveri, si registra un aumento: le terapie intensive sono 20 in più, ieri erano state 15, con 69 ingressi del giorno, e ora sono 811 i posti letto complessivi occupati. In area medica, invece, i ricoveri sono 234 in più (ieri +21), 6.333 in tutto.

Tra le Regioni con più casi oggi troviamo: Veneto (+1.928), Emilia Romagna (+1.656), Lombardia (+1.486), Lazio (+1.376) e Piemonte (+1.215). Sale anche la percentuale d’occupazione dei posti letto in alcune Regioni, come il Lazio, che ha occupato il 12% dei posti letto in terapia intensiva, superando così il limite di sicurezza fissato al 10%.