Crisi Governo, Salvini: in settimana incontro con gli alleati

Proseguono le tensioni per la crisi di governo, con Salvini che mette fretta per il voto e chiede che il Parlamento si esprima prima di Ferragosto. “Niente inciuci, gli italiani vogliono un governo forte e libero”.

Salvini ha poi annunciato che la manovra della Lega è pronta, evidenziandone i punti forti. “Tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell’Iva ma riduzione delle tasse sulla casa. La nostra manovra economica è già pronta, a Renzi interessa solo perder tempo per salvare la poltrona”.

Aggiornamento ore 6.00

“Conto di vedere sicuramente gli alleati a livello locale del centrodestra – ha detto Matteo Salvini- perché sicuramente alcune elezioni regionali ci sono: in Umbria sono fissate il 27 ottobre, in Emilia Romagna dovrebbbero essere a dicembre e poi ci saranno Calabria, Marche, Toscana. Sicuramente su questo l’alleanza che ha vinto tutte le elezioni negli ultimi mesi deve ritrovarsi e proporre candidati comuni prima possibile. Penso che già la settimana prossima ci ritroveremo con gli alleati per le regionali, ovviamente si parlerà anche di altro”.

Aggiornamento ore 7.00

Intanto proseguono le contestazioni in piazza per Matteo Salvini. A Catania manifestanti gli urlano “buffone buffone” ed espongono cartelli con scritto “vergogna” e “traditore”.

Renzi ha scongiurato il voto anticipato. “Votare subito sarebbe folle, ora un governo istituzionale per il taglio dei parlamentari, fermare l’aumento dell’Iva, elezioni senza strumentalizzazioni”

Aggiornamento ore 8.00