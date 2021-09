Curva epidemiologica: per l’Ecdc in Europa l’Italia è in zona gialla con ben 7 regioni rosse

Curva epidemiologica: per l’Ecdc in Europa l’Italia è in zona gialla con...

Lo abbiamo spiegato più volte: in Italia abbiamo cambiato i parametri di valutazione della curva epidemiologica basandoci sui ricoveri ospedalieri (reparti ordinari e terapie intensive) mentre, in Europa, è invece ancora considerato il sistema adottato dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, che considera principalmente l’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, insieme al tasso di positivi sui test effettuati. Sono dunque le rilevazioni dell’Ecdc, la sua ‘mappatura’ della situazione contagi, ad ‘influenzare’ Bruxelles circa le regole e comportamenti di ciascun singolo paese in fatto di viaggi e spostamenti.

Ecdc: come una settimana fa Italia in in zona gialla, con ben 7 regioni in rosso

Ebbene, se i ‘nostri osservatori’ denunciando un calo di presenze negli ospedali e nelle rianimazioni – salvo un paio di eccezioni – attualmente il Paese è quindi considerato in zona bianca, diversamente è quanto invece denuncia l’Ecdc, secondo il quale – rimarcandone la stabilità rispetto ai precedenti rilevamenti – sarebbero invece ben 7 le regioni italiane considerate rosse: Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il resto del Paese è in giallo.

Ecdc: Francia, Irlanda e Grecia fra i paesi europei con folte aree in zona rosso scuro

Guardando invece oltre i nostri confini, l’Ecdc sottolinea che alcuni paesi continuano a sostare addirittura in zone ‘rosso scuro’ (il sud della Francia, la Corsica, il nord dell’Irlanda, e diverse isole turistiche della Grecia, Creta in testa). Ne esce la Spagna, che resta comunque in zona rossa.

Max