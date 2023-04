Decoro Roma – Iv: “La riqualificazione di Piazza Cinquecento, fondamentale l’ascolto delle associazioni Taxi e Ncc”

“Piazza dei Cinquecento è uno dei principali hub della mobilità cittadina nonché uno dei più grandi d’Europa, con un flusso di circa mezzo milione di utenti al giorno. Uno spazio di vitale importanza, purtroppo sempre più spesso al centro delle cronache per situazioni di degrado e mancanza di sicurezza. La sua riqualificazione è un’opera fondamentale per lo sviluppo della Capitale, non solo in vista di eventi straordinari come il Giubileo.

Nella seduta congiunta delle Commissioni Mobilità e Urbanistica di oggi abbiamo espresso le nostre preoccupazioni su alcuni punti che ci sembrano particolarmente critici. A partire dal mancato coinvolgimento nel progetto delle associazioni di categoria degli operatori del trasporto pubblico non di linea, dunque taxi e NCC.

Riteniamo sia molto importante recepire e valutare le loro osservazioni e i loro suggerimenti su questioni quali le modifiche alla viabilità, il numero degli stalli, il posizionamento dei posteggi e dei punti di fermata, anche per evitare di ripetere errori già commessi in passato con la stazione Tiburtina. Crediamo inoltre sia auspicabile una maggiore condivisione del progetto, in modo che tutti i consiglieri, inclusi quelli di opposizione, siano messi nelle migliori condizioni per dare il proprio contributo”. Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

