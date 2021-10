Discoteche aperte e capienza cinema, teatri e sport: ok Cdm, Lega vota favore

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che allenta ulteriormente le strette anti Covid, riportando al 100%, in zona bianca, le capienze degli spazi culturali, in primis cinema e teatri, ‘sbianchettando’, tra le altre cose, il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra spettatori. Il dl prevede anche la riapertura delle discoteche, prevedendo che “la capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso”. La Lega ha votato a favore del decreto. Lo apprende l’AdnKronos da fonti di governo.