Elisabetta, uomo si avvicina al feretro: arrestato

(Adnkronos) – C’è stato un arresto la notte scorsa alla Westminster Hall, dove centinaia di migliaia di britannici, dopo attese di minimo 12-14 ore, stanno sfilando per rendere l’ultimo omaggio alla loro Regina. Un uomo si è infatti staccato dalla fila per avvicinarsi al feretro di Elisabetta, facendo scattare subito l’intervento degli agenti della Metropolitan Police che l’hanno arrestato sulla base del Public Order Act.

“Siamo al corrente dell’incidente a Westminister Hall, avvenuto quando una persona si è allontanata dalla fila dirigendosi verso il feretro, gli agenti l’hanno allontanato e la fila ha ripreso a scorrere con un disturbo minimo”, ha detto un portavoce di Westminister.

Nella notte autunnale, in cui si è registrata una temperatura rigida, ha continuato ad allungarsi la fila dei britannici disposti a lunghissime attese per porgere l’ultimo saluto ad Elisabetta. La fila ha superato gli 8 chilometri con tempi di attesa che possono salire alle 24 ore, secondo il ‘live queue tracker” del governo in cui si esortano i cittadini a non muoversi verso Londra per mettersi in fila.