Enoteca ex Provincia, M5S-LcR: “Con passaggio gestione a privati Gualtieri non ha a cuore il reinserimento di detenuti e fragili”

Enoteca ex Provincia, M5S-LcR: “Con passaggio gestione a privati Gualtieri non ha...

“Apprendiamo con sconcerto che il sindaco Gualtieri non ha affatto a cuore le prospettive lavorative e il conseguente reinserimento sociale dei detenuti e degli altri lavoratori fragili: infatti, dopo 8 anni di gestione da parte di ‘Men at Work’, che aveva alle sue dipendenze ex detenuti, disabili e soggetti fragili, la Città Metropolitana decide per il cambio di passo e dopo due bandi, con il primo andato deserto, cede le redini della sua attività ai Fori a una Srl con fatturato da oltre 4 milioni di euro. Si certifica quindi che l’enoteca dell’ex Provincia passa ai privati senza nemmeno prevedere una clausola sociale di reinserimento.

Come anche al Comune, nonostante la fine delle restrizioni pandemiche, questa maggioranza non ha ancora riattivato il progetto ‘Mi riscatto per Roma’ che noi avevamo ideato e avviato con il DAP per inserire nei progetti di formazione-lavoro i detenuti, facendoli lavorare anche sul decoro della nostra città. Insomma, siamo di fronte agli stessi ‘illuminati’ amministratori che in Città Metropolitana negano la possibilità di gestione a coloro che hanno già dimostrato con un’esperienza virtuosa e perfettamente legale di avere a cuore la tutela dei più deboli.

Se sei fragile e rispetti le regole, per il PD non sei da tutelare: e infatti, stanno dimostrando che per loro gli impiegati di Men at Work non hanno diritto di cittadinanza e perciò non vengono minimamente calcolati“.

Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi.

