Fa sesso e muore durante un viaggio d’affari: “incidente sul lavoro” per la Corte

Lo strano caso di decesso durante un viaggio di affari risale al 2013, ma solo poche settimane fa è arrivata la sentenza che ha giudicato ‘morte sul lavoro’ quella di un manager francese colto da infarto mentre faceva sesso con una sconosciuta.

L’uomo, di nome Xavier, si trovava nel nord ovest della Francia per conto della sua azienda quando ha perso la vita mentre consumava un rapporto in un hotel diverso da quello che gli era stato assegnato dalla sua società. Motivo per cui la stessa azienda non ha mai pensato di dover concorrere alle tutele assicurative dell’uomo.

Corte d’Appello: “Incidente sul lavoro”

L’uomo ha infatti perso la vita in un orario diverso da quello di lavoro, quindi secondo l’azienda durante il suo tempo libero. Posizione ribadita più volte: “L’impiegato aveva coscientemente interrotto il suo viaggio di lavoro per una ragione di interesse personale, indipendente dal suo impiego- ha ribadito l’azienda, definendo il rapporto “relazione adultera con una perfetta sconosciuta”.

Il caso è stato poi analizzato dalla Corte d’Appello di Parigi che lo ha definito ‘incidente sul lavoro’, con queste motivazioni: “In questo caso particolare, il dipendente era in viaggio di lavoro, la qual cosa include: il tempo di viaggio, il tempo lavorativo durante la giornata e quello di riposo durante il viaggio. Ciò vale anche per la notte in cui l’impiegato è costretto a stare lontano da casa propria”.

“Durante l’intero periodo del viaggio d’affari, egli rimane sotto l’autorità del datore di lavoro fino a quando non dimostra di averlo interrotto per un’attività che non può essere considerata come parte della vita quotidiana”, conclude la sentenza.