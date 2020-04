Fase 2, quando riaprono le concessionarie auto: sì dal 4 Maggio, chi può andarci, come fare, regole e sicurezza

Sono ore delicate, delicatissime, quelle che anticipano la Fase 2 in questa lunga e snervante guerra contro il coronavirus: da qualsiasi parte la si guardi, questa famigerata Fase 2 sembra scontentare o preoccupare o mettere in difficoltà qualcuno.

Come se ci fossero due grossi tronchi concettuali, da una parte sono schierati coloro che vorrebbero aprire tutto (o quasi) e dall’altra chi invece va prudenzialmente d’accordo con la linee dei parziali allentamenti voluti dal governo.

In questa schiera, tantissimi operatori del settore lavorativo, specialmente quello autonomo e indipendente sono alle prese con una grande spaccatura. C’è chi può aprire, ma con limiti, chi non può, chi deve aspettare il 18 e tanti, tantissimi, che proprio sentono di non potercela fare. Tante sono le categorie che si trovano in difficoltà.

Leggi anche: Quando riaprono bar e ristoranti? Risponde Conte: Non dal 4 maggio

Per alcuni, c’è uno spiraglio perchè si va verso una iniziale apertura. Tra questi, le concessionarie auto: che possono trarre un sospiro di sollievo. Infatti, riaprono dal 4 maggio.

Fase 2, riaprono i concessionari auto: come fare per andarci

Le Concessionari auto e officine sono tra le attività che riapriranno dal 4 maggio, ma attenzione. Vi sono regole ben precise per poter accedervi. Infatti i clienti potranno andarci solo per urgenze o necessità.

aggiornamento ore 1.10

Leggi anche: Coronavirus, Fase 2, quando riaprono i dentisti, odontoiatri e ignienisti dentali

Come sappiamo bene il nuovo dpcm reso noto dal presidente del consiglio Giuseppe Conte nella serata del 26 aprile, ha comunicato la ripresa di alcune attività produttive e commerciali.

Ovviamente andrà fatto nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale. Tra le riaperture previste, anche officine e concessionari auto come detto.

Dal 4 maggio i concessionari auto, possono dunque aprire: una bocca di ossigeno per una categoria ed un intero settore che stava boccheggiando con il lockdown.

Basti pensare che a Marzo era stato evidenziato un calo delle immatricolazioni dell’86% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: il dato peggiore d’Europa.

aggiornamento ore 4.51

Tuttavia non è una piena apertura. I concessionari auto non potranno far accedere tutti, e i clienti non potranno andarci in qualsiasi momento come per esempio per vedere auto, chiedere informazioni e poi nel caso comprare, come normalmente accadeva prima del Coronavirus.

Nel dpcm si parla di apertura delle attività di “commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli“, identificata dal codice ateco 45. I clienti potranno recarsi presso le concessionarie solo in caso di necessità.

Leggi anche: Coronavirus Fase 2: quando riaprono parrucchieri, barbieri e centri estetici. Conte fissa la data a giugno

aggiornamento ore 10,20