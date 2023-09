Giarrusso (Pe): “L’attentato alle Torri Gemelle ed il Golpe contro Allende, due anniversari dolorosi”

“La data dell’11 settembre è importante perché oggi ricordiamo due anniversari molto dolorosi della storia recente. L’attentato alle Torri gemelle del 2011, l’attentato della jihad terrorista a New York, città simbolo della libertà. E il golpe di Pinochet in Cile, contro il governo socialista di Salvador Allende. Un colpo di Stato che mise fine alla democrazia in quel paese.

Due episodi che ci ricordano quante insidie promanino dai nemici della libertà e della democrazia e di come valori che diamo per scontati, come la libertà e le libere elezioni, scontati non lo siano“.

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare Dino Giarrusso (nella foto).

Giarrusso (Pe): “La Giornata della Cultura Ebraica, un grande successo”

Inoltre, ha poi aggiunto ancora l’europarlamentare Dino Giarrusso, “Ho molto apprezzato la Giornata della Cultura Ebraica che si è celebrata ieri in tutto il mondo e in tante città italiane, con allestimenti esplicitamente dedicati al tema di quest’anno, che è la bellezza. La cultura ebraica è parte dell’identità italiana, che è una identità inclusiva, e i valori di bellezza e pace di cui è intriso l’ebraismo devono essere uno sprone affinché il dialogo e il rispetto fra culture prevalgano sempre e informino i comportamenti di noi tutti“.

Max