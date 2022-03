Green Pass, Burioni: “Abolirlo? Problema over 50 non vaccinati”

(Adnkronos) – “Il vero problema non è l’abolizione del Green pass, ma il milione di ultracinquantenni che non si sono ancora vaccinati e magari gridano alla dittatura sanitaria. Ricordo a Matteo Renzi che per loro il Covid non è per niente un raffreddore, anzi”. Lo sottolinea in un tweet il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dopo che il leader di Italia Viva a Radio Leopolda si è detto favorevole a “eliminare velocemente, come hanno fatto Macron e Johnson, il super Green pass e le mascherine, perché è chiaro che per chi è vaccinato Omicron e poco più di un raffreddore”.

“Onorevole Matteo Renzi, con questo livello di circolazione virale e la curva in risalita abolire le mascherine al chiuso è una follia” replica anche con un tweet il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta al leader di Italia Viva. “Del Green pass parliamone” dice, infine, Cartabellotta.