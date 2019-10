Il Collegio 4, questa sera 22 Ottobre 2019 in onda su Rai2: cos’è, cosa succede, anticipazioni, spoiler, nomi alunni e prof

L’attesa è finita. Finalmente i tanti fan potranno godersi lo show. Mancano poche ore al debutto de Il Collegio 4 che sta per arrivare sugli schermi degli italiani con la sua prima puntata. L’appuntamento è per oggi martedì 22 ottobre alle ore 21.20 su Rai2. Ed eccoci con tutte le anticipazioni e gli spoiler della prima puntata. Cosa accadrà in onda oggi?

“Il Collegio” è un docu-reality seguitissimo dagli adolescenti in generale che parla di alunni che dovranno prendere la licenza media. L’eccezionalità è il contesto storico ‘passato’ dentro il quale gliIl Collegio 4 sarà ambientato nel 1982. ” è un docu-reality seguitissimo dagli adolescenti in generale che parla di alunni che dovranno prendere la. L’eccezionalità è il contesto storico ‘passato’ dentro il quale gli studenti, selezionati dopo un lungo casting , dovranno muoversi. Infatti,

Infatti il programma come noto, come già negli anni passati, si concentra su studenti che devono rivivere epoche passate. Dopo l boom di ascolti e di plausi dalla critica delle prime tre stagioni, che, per appunto, erano ambientate nel 1960, 1961 e 1968, il programma sarà appunto quest’anno ambientato nel 1982.