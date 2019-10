ll Collegio 4, ecco tutti i nomi dei 20 ragazzi e i professori della quarta edizione

Ci siamo: Il Collegio sta per partire e, come noto, quest’oggi avrà una gustosissima anteprima con la sua versione web in formato spin off con Il Collegio Off, alla cui guida c’è Niccolò Bettarini, figlio d’arte di Simona Ventura e Stefano Bettarini, e Valentina Varisco che si occupa, diciamo così, del dietro le quinte e di analizzare tutte le sfumature dei protagonisti della stagione precedente.

Quanto a quella attuale e pronta a partire de Il Collegio 4 ecco che sono arrivate nuove fondamentali novità ed anticipazioni. Di cosa si tratta? Semplice. Dei nomi di tutti e 20 i ragazzi e dei professori della quarta edizione. Siete pronti a scoprire chi sono? Ecco fatto.

ll Collegio 4, ecco chi sono i 20 ragazzi e i professori. Quando va in onda su Rai Due

Confermato in primo luogo il cast con i professori presenti anche nella scorsa edizione, alla cui guida c’è Paolo Bosisio. La novità, tuttavia, arriva subito: perchè come voce narrante del programma è stata scelta niente di meno che Simona Ventura, che sostituisce Giancarlo Magalli. La notissima showgirl e conduttrice dunque avrà una sorta di ‘derby’ in famiglia visto che il figlio Niccolò condurrà online lo spin off Il Collegio Off, come anticipato.

La location è la stessa: il Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo. Altra conferma è quella delle ‘conferme’ accanto alle novità relative al corpo docenti. Infatti sono attesi nuovi insegnanti accanto ai confermatissimi Andrea Maggi (prof. di italiano) e il preside Paolo Bosisio.

Il Collegio 4: Chi sono gli alunni in gara

E’ stato arduo, faticoso, e un lungo lavoro. Ma dopo una dura selezione a cui hanno partecipato addirittura 22 mila ragazzi, ecco che sono stati rivelavi i nomi dei 20 alunni della quarta edizione de Il Collegio. Eccoli.

Si tratta di Mariana Aresta, 16 anni (Bitritto – BA), Asia Busciantella Ricci, 15 anni (Trevi – Pg) e Martina Brondin, 17 anni (Albignasego – PD). E poi, ancora, ecco che sono stati selezionati Francesco Cardamone, 14 anni (Roma), George Ciupilan, 16 anni (Stella – SV) e Vincenzo Crispino, 16 anni (Napoli).

A loro si affiancano Vilma Maria D’Addario, 15 anni (Potenza), Alex Djordjevic, 15 anni (Nerviano – MI) e Claudia Dorelfi, 14 anni (Roma). Sono stati scelti anche: Samuele Fazzi, 17 anni (Massa – MS) e Maggy Gioia, 14 anni (Milano), così come entrano nel cast e in aula Giulio Maggio, 15 anni (Montespertoli – FI), Benedettagea Matera, 14 anni (Napoli) e Gabriele Montuori, 14 anni (Marcianise – CE).

A completare la classe ci sono anche Gianni Nunzio Musella, 17 anni (Moncalieri – TO), Alysia Piccamiglio, 15 anni (Soldano – IM), Sara Piccione, 16 anni (Dolo –VE), Nicolò Robbiano, 15 anni (Quattordio – AL), Mario Tricca, 15 anni (Castel Madama – RM) e Roberta Maria Zacchero, 16 anni (Torino).

Il Collegio 4: chi sono i professori della 4° Edizione

Naturalmente, se erano tanto attesi i nomi dei partecipanti, altrettanto se non di più era alta la curiosità intorno alle figure dei docenti, i professori che dovranno, in aula, indirizzare le fatiche dei venti ragazzi scelti dallo staff del programma come cast.

Ebbene, chi sono dunque i professori che impereremo a seguire e a conoscere meglio nel programma? Ecco i professori della quarta edizione de Il Collegio.

A completare il cast, ecco dunque questo interessante corpo docenti. Come detto in precedenza, i professori del Collegio 4, saranno guidati da Paolo Bosisio (Il Preside) a cui si affiancheranno alcuni volti già presenti nelle precedenti edizioni. Si parte da David Wayne Callahan (Inglese), Alessandro Carnevale (Arte) e Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica).

Prenderà posto in aula anche Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze); Luca Raina (Storia e Geografia) e confermati anche Lucia Gravante (Sorvegliante) e Piero Maggiò (Sorvegliante).

Con loro, ecco i nuovi entrati: Daniele Calanna (Educazione fisica), Giovanna Giovannini (Educazione musicale), Valentina Gottlieb (Aerobica), Carlo Santagostino (Informatica) e Carmelo Trainito (Breakdance).

Il Collegio 4: la voce narrante di Simona Ventura, il figlio e dove si trova il collegio

Come detto, invece, sarà Simona Ventura voce narrante al posto di Giancarlo Magalli che lascia dopo tre edizioni. Una scelta, che nella direzione di Rai2 sembra voler indirizzarsi a dare maggior prestigio e forza ritorno di Simona Ventura in Rai di questi ultimi mesi. Con lei, infatti, il figlio.

Niccolò Bettarini conduce da oggi Il Collegio Off sul web

Sulle piattaforme digitali Rai2 con l’influencer e youtuber Valeficent. Lei e l’esordiente Niccolò Bettarini andranno alla ricerca degli ex alunni della terza edizione del programma.

La struttura dove si realizza il Collegio 4 resta il Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco (provincia di Bergamo). La struttura, che ha una capienza di circa 1000 studenti, risale al sedicesimo secolo e nacque per volontà di San Carlo Borromeo, funzionando sin da subito come collegio maschile e femminile e come istituto scolastico per i semi-convittori e per gli studenti esterni.