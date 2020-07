Il Salone delle Meraviglie: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare in streaming e le repliche

Quando va in onda il Salone delle meraviglie? Su quale canale, e a che ora, e dove e come è possibile seguire il programma in replica oppure in streaming? Sulla scia del successo il programma sulle acconciature e sullo stile – costruito intorno alla figura di Federico Fashion Style su Real Time – queste domande sono, ogni giorno, di estrema attualità.

Il Salone delle Meraviglie è da tempo diventato un programma TV di grande appeal, di grande richiamo, e in costante crescita sia in riferimento all’attesa che alimenta, puntata dopo puntata, tra i suoi numerosi fan e sia in termini di ascolti e di share. Per l’appunto, tutti gli appassionati di chiedono: quando e dove vederlo?

Federico Fashion Style e il suo “Il Salone delle meraviglie” aspettano i tanti fan su Real Time, uno dei canali clou, tra quelli a tema, del circuito Discovery. Andiamo a scoprire esattamente gli orari relativi al palinsesto, le date dei passaggi in tv, il canale di riferimento e tutto su streaming e repliche.

Il Salone delle Meraviglie su Real Time (canale 31): quando, ora, giorni, repliche D-Play

Il noto programma Il Salone delle meraviglie va in onda su Real Time. Ma a che ora e in quale canale andrà in onda vedere tutti i giorni Il Salone delle meraviglie?

Il salone delle meraviglie 2020 di Federico Fashion Style è tornato in onda su Real Time il 9 giugno: la stagione 3 è andata in onda a partire dalle ore 22.20 con lo “Speciale riapertura”, una puntata particolare che sanciva la ripresa dell’attività (e dello show, dunque) dopo l’emergenza Coronavirus, per poi proseguire nella formula classica con le nuove puntate dal 16 giugno 2020. Dunque la trasmissione dovrebbe continuare la programmazione di martedì.

Ma nel dettaglio di cosa parla il programma Il salone delle meraviglie ? Come da tradizione, anche nel 2020, Il salone delle meraviglie si incentra sull’attività di Hair stylist di Federico Lauri e sulle acconciature e le sorprendenti invenzioni stilistiche che l’esperto è in grado di realizzare nei suoi diversi negozi, laddove è girato il programma, in particolare ad Anzio, ma anche Milano e di Roma.

Il salone delle meraviglie: cos’è, quando inizia, anticipazioni e numero puntate

Nel corso delle varie puntate Federico Fashion Style dunque apre il suo salone a diverse clienti a cui realizza delle stupefacenti rivoluzioni sia nel taglio che nel colore dei capelli. L’artista è solito affidarsi a delle tecniche all’avanguardia e per di più si è creato una positiva popolarità per via del fatto dimettere a proprio agio le sue clienti. Spesso dalle sue parti si vedono anche clienti vip, come Giulia De Lellis e Valeria Marini.

Ma andiamo a vedere da vicino cosa Federico Fashion Style nel particolare e quali sono tutti i dettagli del format, e anche degli orari, delle repliche e delle novità de Il Salone delle meraviglie in onda su Real Time di Discovery.

Il salone delle meraviglie, chi è Federico Fashion Style

Il salone delle meraviglie è un programma televisivo italiano che si incentra sulle rivoluzionarie acconciature del protagonista, Federico Fashion Style e, più in generale, sul mondo delle acconciature. Come detto il programma va n onda su Real Time, diviso in episodi e diretto da Aldo Iuliano.

L’’hair stylist Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, dunque in ogni puntata, seguito dalle telecamere, nei suoi saloni, esegue tagli e acconciature alla moda con un tocco di classe e creatività, e nel mentre racconta le sue giornate a delle clienti molto esigenti e desiderose di migliorare il proprio look. Di recente si è assistito alla riapertura del negozio di Anzio, a seguito della forzata chiusura a fronte della pandemia COVID-19.

L’episodio in questione, trasmesso in seconda serata il 2 giugno 2020, è durato 40 minuti. Di norma, poi però, le puntate si sono attestate intorno ai canoni normali.

Il salone delle meraviglie: quante stagioni, quante puntate, quando è andato in onda

Finora ci sono state già ben tre stagioni del Salone delle Meraviglie nel corso delle quali la popolarità del format e del suo protagonista è andata crescendo. Ecco nello specifico quante sono state le puntate di ogni stagione e la loro rispettiva messa in onda:

Prima stagione (20 puntate) dall’8 gennaio 2019 al 12 marzo 2019 Seconda stagione (18 puntate) dal 19 marzo 2019 al 14 maggio 2019 Terza stagione (31 puntate) dal 17 dicembre 2019 e tutt’ora in onda Quarta stagione: 2020

Federico Lauri è divenuto, nel tempo, una figura chiave anche nell’intero palinsesto Real Time ed è molto seguito sui socia. E’ apprezzato per i risultati ottenuti in qualità di hair stylist. E poi va detto anche che dal programma TV è nato anche il libro Il salone delle meraviglie. La mia storia, i tuoi capelli, la mia passione.

Il salone delle meraviglie: dove guardare la replica in tv e streaming

Il salone delle meraviglie 2020 può essere visto in replica e in streaming. Come sanno infatti i fan, il programma va in onda su Real Time, ma può essere visto anche attraverso la piattaforma streaming Dplay. Nella piattaforma specifica è possibile vedere tutte le puntate, incluse quelle della 3 stagione, ma potrebbe essere necessario sottoscrivere un abbonamento, in quanto non tutti i contenuti sono disponibili nella versione gratuita.

