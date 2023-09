Incidenti stradali: “Ben 420 morti nei weekend, serve una legge regionale. Fermiamo le stragi del sabato sera”

“Abbiamo vissuto una estate di tragedie, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio Asaps sono 420 i morti nei weekend. Soltanto nel primo fine settimana di settembre ci sono stati 27 decessi. L’ultima disgrazia a Cagliari dove 4 ragazzi hanno perso la vita all’alba dopo la discoteca. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 29 anni”.

Incidenti stradali, è allarme: “Stili di guida sbagliati, l’eccessiva velocità, il cellulare alla guida, al volante dopo aver consumato alcol o assunto stupefacenti”

Dunque, scrive ancora il Consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato, “Bisogna capire che uno stile di guida sbagliato, l’eccessiva velocità, l’uso del cellulare alla guida, la superficialità con cui ci si pone al volante dopo aver consumato alcol o assunto stupefacenti, sono la prima causa degli incidenti stradali. E’ nostro compito fermare le stragi del sabato sera, rafforzare e valorizzare una coscienza consapevole all’interno della nostra comunità”.

Incidenti stradali, è allarme: “E’ arrivato il momento per le Istituzioni di prendere una posizione forte, lavoriamo tutti insieme per il bene comune”

Ed in tutto ciò, termina D’Amato, “Il Consiglio regionale del Lazio su questo potrebbe fare la sua parte, c’è una proposta di legge che ho presentato, ‘LazioStradeSicure’, che aiuterebbe a ridurre il numero degli incidenti e salvare vite umane. E’ arrivato il momento per le Istituzioni di prendere una posizione forte, lavoriamo tutti insieme per il bene comune. Ogni giorno in più è un giorno perso, non si cada nella pigrizia legislativa serve una legge regionale”.

Max