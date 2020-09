iPhone 12: quando esce in Italia, caratteristiche tecniche e prezzo

Durante un evento virtuale del 15 settembre, Apple ha lanciato due nuovi dispositivi indossabili, Apple Watch Series 6 e Watch SE , oltre a una serie di iPad. Sfortunatamente, chi sperava in un nuovo iPhone non ha ottenuto nulla, poiché la società ha tenuto la bocca chiusa sui nuovi iPhone 12, 12 Pro e 12 Max.

Questo perché mentre di solito vediamo nuovi iPhone di punta a settembre, l’epidemia di Covid-19 ha costretto i fornitori in Cina a chiudere o operare con capacità limitata. Ciò ha interessato non solo l’inventario di Apple a settembre, ma potrebbe anche influire sulle vendite.

Quando esce l’iPhone 12? Scheda tecnica, novità, iOS 14, quanto costerà

Nonostante tali interruzioni e il velo di segretezza di Apple, ci sono alcune cose che sappiamo sull’iPhone 12. Da quello che abbiamo visto su iOS 14 possiamo aspettarci che il telefono abbia funzionalità software come i widget, librerie di app e picture-in-picture.

Le voci non ufficiali sull’hardware includono il rilevamento della profondità 3D sulle fotocamere posteriori e nuove dimensioni dello schermo. Aggiungere la connettività 5G avrebbe senso anche considerando che il principale avversario di Apple, Samsung, ha lanciato quest’anno diversi telefoni 5G, inclusi i recenti Note 20 e Note 20 Ultra, nonché i telefoni di punta Galaxy S20.

Ma quando uscirà l’Iphone 12 in Italia? Apple ha detto che l’iPhone 12 sarà disponibile “poche settimane dopo” rispetto al consueto lancio di metà settembre. È ipotizzabile quindi una data di rilascio ad ottobre 2020.

Potrebbero esserci quattro modelli di iPhone 12 in tre diverse dimensioni dello schermo: iPhone 12 (5,4 pollici), 12 Max (6,1 pollici), 12 Pro (6,1 pollici) e 12 Pro Max (6,7 pollici).

Il modello base di iPhone 12 potrebbe essere più economico del prezzo di partenza di 699 dollari dell’iPhone 11. Gli altri rumors riguardano la possibilità di non avere, nel packaging, alimentatore e auricolari, ma si è parlato anche di un inedito colore blu scuro.

Caratteristiche nuovo iPhone 12: costo e dettagli dei quattro modelli, iPhone economico quanto costa. Data di lancio 19 ottobre?

Per quanto riguarda la data di lancio, un leak ha riferito che l’iPhone 12 sarà introdotto durante un evento del 12 ottobre e uscirà il 19 ottobre.

Altri hanno suggerito non una sola data di lancio ma diverse. Una voce diffusa da DigiTimes ha suggerito che Apple potrebbe lanciare i suoi iPhone 2020 in più fasi. I due modelli di iPhone da 6,1 pollici potrebbero essere lanciati per primi, con le varianti da 6,7 ​​e 5,4 pollici in arrivo in seguito.

Quando l’iPhone 11 ha debuttato lo scorso anno, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal fatto che il suo modello base costasse meno rispetto all’iPhone XR del 2018 . Questa tendenza potrebbe continuare, con l’ipotesi che l’iPhone 12 possa costare 649 dollari, l’iPhone 12 Pro 999 dollari e l’iPhone 12 Pro Max 1.099 dollari.