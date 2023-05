Juve-Lecce 2-1, gol bianconeri di Paredes e Vlahovic

(Adnkronos) – La Juventus batte il Lecce per 2-1 nel match valido per la 33esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente alla formazione allenata da Allegri di salire a 63 punti, mentre i salentini rimangono a quota 31 e restano invischiati nella lotta per non retrocedere. La Juve sblocca il risultato al 15′ con la punizione di Paredes. Il Lecce pareggia al 37′ con il rigore di Ceesay, assegnato per un fallo di mano di Danilo. Al 40′ nuovo vantaggio bianconero con Vlahovic, che gira a rete e trova il gol decisivo.