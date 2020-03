La moglie del premier canadese Justin Trudeau è positiva al coronavirus

Il coronavirus non fa eccezioni. Non risparmia nessuna “categoria”. Come abbiamo visto, da Zingaretti in giù, anche la politica non è certamente immune e la circostanza ha assunto le vesti globali.

La moglie del premier canadese Justin Trudeau è infatti positiva al coronavirus.

Trudeau nelle scorse ore aveva annunciato il suo auto isolamento dopo che Sophie, la moglie, aveva iniziato a mostrare sintomi di influenza.

Trudeau, precisano le autorità americane, al momento non è stato sottoposto al test perché non mostra sintomi. Trudeau resta in auto isolamento.