La presidente Celli: “Impegno comune per rilancio dello Spettacolo e della Cultura del Cinema a Roma”

“Immaginare e realizzare tutte le misure e gli strumenti utili e opportuni per rilanciare lo spettacolo e la cultura del cinema a Roma. Possiamo e dobbiamo farlo aprendo il dialogo con la città e con gli operatori del settore. Arte, cultura e cinema sono elementi centrali nell’economia della nostra città. Se per l’arte e la cultura, così come per tutto il comparto dei grandi eventi e del turismo, stiamo vivendo una bella fase di ripresa, assistiamo invece ad un trend negativo per le presenze nelle sale cinematografiche.

Le nuove piattaforme digitali di diffusione e una nuova modalità di fruizione hanno modificato abitudini e quindi la domanda di cinema. Diretta conseguenza, le tante sale che chiudono o sono in seria difficoltà. Ecco perché dobbiamo affrontare con responsabilità ed insieme una crisi che altrimenti rischia di essere irreversibile“.

Lo afferma la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli (nella foto), intervenuta questo pomeriggio all’iniziativa per il rilancio dello spettacolo e della cultura del cinema che si è tenuta nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Max