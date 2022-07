La7, Cairo presenta la nuova stagione esultando: “Siamo sesta rete del Paese”. Arrivano Cazzullo e la Balivo

“Siamo la sesta rete del Paese“, è a dir poco entusiasta Urbano Cairo, presidente de La7 mentre, a Milano, presenta alla stampa i palinsesti 2022-2023. Un’esclamazione gioiosa quella del patron, dettata soprattutto da una stagione caratterizzata da grandi ascolti, e questo non è certo un particolare da poco.

Intanto il ‘colpaccio’, dettato dall’arrivo al servizio dell’emittente, di due volti amati e familiari al grande pubblico come Caterina Balivo e Aldo Cazzullo.

La 7: il debutto di Caterina Balivo, con un inedito format preserale imprntato sulla lingua italiana

La giovane conduttrice – probabilmente dal 12 settembre – avrà a disposizione un nuovo format, che andrà in onda nella fascia preserale, incentrato sulla lingua italiana, a metà fra l’enigmistica e d l’intrattenimento. Al momento vige però grande riserbo su quello che sarà il titolo di questo atteso programma.

La 7: con ‘Una giornata particolare’, Aldo Cazzullo ci farà rivivere un evento legato ad un personaggio storico

‘Una giornata particolare’, questo il titolo del programma, vedrà invece Aldo Cazzullo, seguitissimo giornalista, seguire dall’esterno una particolare giornata di un personaggio storico.

La 7: resta invariata l’offerta del ‘prime time’ con programmi che, dal lunedì alla domenica, conquistano tutti

Fra le altre novità ecco Concita De Gregorio, che alla domenica tratterà il tema dei libri mentre, puntuali se ad Enrico Mentana spetterà l’informazione quotidiana ( e vari ‘approfondimenti’), Lilli Gruber replicherà il suo fortunato ‘Otto e Mezzo’. La prima serata, continuerà nella settimana a regalare invece ‘diMartedì’ (di e con Giovanni Floris), ‘Atlantide’ di mercoledì (Andrea Purgatori), ‘Piazzapulita’ al giovedì’ (Corrado Formigli), ‘Propaganda Live’ di venerdì (Diego Bianchi & C.), ‘Eden – Un pianeta da salvare’ al sabato (Licia Colò) e, alla domenica, sarà ancora la volta di ‘Non è l’arena’, di Massimo Giletti. A proposito di quest’ultimo particolarmente criticato per la diretta condotta da Mosca, Cairo ha voluto prender le sue difese pubblicamente, affermando che “Ha fatto una cosa di coraggio e ha fatto tutte le domande che doveva fare”.

La 7: confermati gli appuntamenti quotidiani, mentre arrivano nuove serie televisive di successo

Infine, torneremo a vedere tutti gli appuntamenti quotidiani, come ‘Omnibus’ (Gaia Tortora e Alessandra Sardoni), ‘Coffee Break’ (Andrea Pancani), ‘L’Aria che tira’ (Myrta Merlino), e ‘Tagadà’ (Tiziana Panella). Grande spazio anche alle serie tv, dove torneremo a seguire le vicende di ‘ Yellowstone’ con Kevin Costner, dopo che, nel perdio estivo avremo avuto modo di vedere ‘Servant of The People – nascita di un Presidente‘, la serie televisiva interpretata dall’attuale premier Ucraino Zelensky. E poi ancora ‘Padre Brown’, e ‘Domina’ con Kasia Smutniak.

La 7: la ‘nicchia’ sportiva è rappresentata dall’esclusiva del campionato femminile di Seria A e dal Palio

Da segnalare infine lo sport, con l’esclusiva del campionato femminile di Seria A (che da questa stagione passa finalmente al professionismo), quindi la ginnastica ritmica, e lo spettacolare ‘Palio di Siena’, che quest’anno, commentato da Pierluigi Pardo, ha fatto davvero un’incetta di ascolti.

Max