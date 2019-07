Nuoro, attentato a sede Pd. Incendiata anche auto del sindaco

La sede del Pd a Dorgali, vicino Nuoro, è stata oggetto di un attentato notturno. Le prime informazioni hanno rivelato che un ordigno, oppure una bombola di gas, è stata fatta esplodere in prossimità degli uffici di via Lamarmora, dove è ubicata la sede dei dem.

In base alle testimonianze, l’edificio è stato interessato da ingenti danni nell’esplosione. Sul posto i Carabinieri,gli uomini della Polizia e i vigili del fuoco.

Aggiornamento ore 6.00

Non uno, ma ben due attentati nella notte in Sardegna. Oltre all’esplosione provocata presso la sede del Pd in via Lamarmora, a Dorgali, contemporaneamente è stata incendiata l’automobile del sindaco di Cardedu, nell’Ogliastra.

Nuoro, attentato a sede Pd. Ultimi aggiornamenti

L’auto, un’Audi A4, è stata data alle fiamme intorno alle 3.20 quando era parcheggiata davanti all’abitazione di Matteo Piras, il primo cittadino del centro. Il sindaco è stato eletto con una lista civica.

Aggiornamento ore 7.00

“Un gesto assurdo totalmente inaspettato, ma io non mi arrendo, andrò avanti, la democrazia non può finire con questi atti altrimenti vivremmo nella giungla”. Così ha reagito, parlando all’Ansa, il sindaco di Cardedu Matteo Piras, dopo l’atto incendiario alla sua macchina di questa notte.

“Il modo per farmi conoscere le problematiche sarebbe dovuto essere un altro: venire a dirmelo a voce, in maniera civile. Vivo in mezzo ai miei concittadini, mi avrebbero potuto fermare anche per strada: avremmo chiarito in questo modo”.

Il governatore della Sardegna Christian Solinas ha espresso solidarietà al sindaco. “Esprimo a nome mio e di tutta la Giunta la totale solidarietà e la più sentita vicinanza al sindaco di Cardedu, Matteo Piras, per il vile attentato subìto la scorsa notte. Questo gesto criminale è ancor più deprecabile poiché messo in atto nei confronti di un amministratore pubblico che con coraggio, quotidianamente, è impegnato per la sua comunità”.

Aggiornamento ore 8.00