Oroscopo di domani Paolo Fox, 14 gennaio 2020. I pronostici di domani

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non distrarti dal tuo unico obiettivo di queste settimane: puntare tutto sui tuoi progetti futuri. Stai gettando, infatti, basi importanti per costruire qualcosa di bello che vedrà la luce a metà anno. Sei sei uno studente e vuoi dare una svolta al tuo percorso, è il momento giusto per farlo. Stesso discorso per chi sta cercando di migliorare la propria situazione economica o vuole cambiare impiego. In amore, infine, stai per prendere una decisione fondamentale.

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: Acquario

Non siete al pieno della salute, anche se qualche mese fa stavate peggio. Qualcuno ha preso l’influenza, o comunque non vi sentite al top. Attenzione anche alle tasche, in questa fase non potete spendere senza pensieri.