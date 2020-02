Oroscopo oggi Paolo Fox, 17 febbraio 2020: le previsioni del giorno

Inizia la nuova settimana con i pronostici di Paolo Fox per il 17 febbraio 2020. È ormai un appuntamento fisso quello con Paolo Fox e le sue previsioni dalle stelle, realizzate per ciascun segno zodiacale in base ai movimenti dei pianeti.

Leggiamo in modo approfondito l’oroscopo di oggi di Paolo Fox e le variazioni rispetto alle sue previsioni di domenica, tratte dall’app Astri.

Per un confronto molto interessante consultate l’oroscopo dell’anno con i suoi grafici, le previsioni di questo mese e l’oroscopo della nuova settimana.

Paolo Fox, oroscopo 17 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio: Ariete

Hai un cielo che ti aiuta nell’amore, è possibile realizzare progetti importanti. Mostra sforzi di evitare discussioni e controversie in campo professionale. Oroscopo Paolo Fox, 17 febbraio: Toro I mesi di opposizione possono causare insoddisfazione: presta attenzione, evita discussioni e tensioni amorose e forse farai decadere le problematiche. Quando sei sul posto di lavoro, sii cauto. Oroscopo Paolo Fox, 17 febbraio 2020: Gemelli Avete una giornata nervosa e discuterete, dovete cercare di non causare tensione e conflitti. È molto meglio ora: puoi riprenderti e fidarti di te nel tempo che hai perso. Inizia a guadagnare. Oroscopo Paolo Fox, 17 febbraio 2020: Cancro Le stelle sono buone, una lezione la troverai nel campo sentimentale. L’abuso di lavoro ora può essere invertito, in quanto può essere una buona opportunità. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 17 febbraio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio: Leone

Una giornata positiva in amore può essere una cosa piacevole: forse devi essere vicino a qualcuno che ami. Verso la risoluzione delle controversie economiche. Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio: Vergine

Amate, le stelle in questo senso hanno aiutato coloro che sono soli da molto tempo: i bambini sono i protetti preferiti. Presta attenzione ai costi e ai contratti, che potrebbero essere scomodi per te. Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio: Bilancia

L’amore ha bisogno di attenzione in questi giorni, i sentimenti sono buoni, ma c’è ancora una cosa da dire, specialmente se sei associato a un toro. Quando si tratta di affari, ci sono impegni crescenti. Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio: Scorpione

Un giorno innamorato, ma forse non vuoi essere esposto troppo. Dovresti provare a fare di più per gli altri. Cerca di correre più rischi sul lavoro, ti proteggerà il cielo. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 17 febbraio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio: Sagittario

Il cielo è favorevole per i sensi e per coloro che sono rimasti soli dopo la separazione: cerca di non pensare al passato, guardati attorno e il momento giusto per ricominciare. Potrebbero esserci dei ritardi nel settore professionale, che ripartiranno domani. Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio: Capricorno

Prenditi cura di qualche tensione amorosa, specialmente se la tua coppia è in crisi. C’è una certa stanchezza e nervosismo che possono portare a un cattivo umore. È meglio scendere a compromessi sul lavoro. Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio: Acquario Se c’è una discussione sull’amore ultimamente, è tempo di chiarire. Ora hai un grande desiderio di stare con gli altri e Venere può darti emozioni positive e supportarti. Importanti progetti sul posto di lavoro. Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio 2020: Pesci

Oggi c’è un po ‘di ansia e stanchezza, soprattutto se la tua coppia è in crisi: cerca di non trovare vecchi problemi. Stai cercando di essere molto professionale al lavoro.

Abbiamo letto i pronostici di Paolo Fox per oggi. Nell’area oroscopi potete leggere anche quello di Branko e le previsioni di Italia Sera.

Aggiornamento ore 8.00