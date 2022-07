‘Parolacce’ nel Municipio X, Di Pillo (M5s): “Turpiloquio Falconi mette in imbarazzo le istituzioni”

“Il presidente Falconi ancora una volta dimostra di non essere adeguato al ruolo che ricopre, continuando a esprimersi in maniera volgare, con uso addirittura di parolacce. Credo che durante la discussione di oggi in aula abbia toccato il fondo: come Presidente dovrebbe ricordarsi che rappresenta tutti i cittadini del Municipio, è il suo primo cittadino. Non conta solo la sostanza, come lui dice, l’Istituzione va rispettata, e non lo ha fatto. Grave anche che a farglielo notare siano stati i consiglieri di opposizione e non la Presidente di aula, che non è intervenuta a riprenderlo. Falconi oggi ha messo in imbarazzo il Municipio X con il suo torpiloquio“.

Così in una nota la consigliera M5s al Municipio X Giuliana Di Pillo (nella foto).

Max