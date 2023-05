Pro Vita Famiglia: “Sabato in piazza a Roma per la Vita. Celebriamo le mamme sostenendo 13 donne in difficoltà”

Ricordando che per sabato prossimo, il 20 maggio, è stato organizzato a Roma un corteo da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni, per ‘celebrare la vita’, Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia Onlus, annuncia che “A pochi giorni dalla Festa della Mamma e in vista della Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita” di sabato prossimo a Roma, abbiamo voluto celebrare concretamente la maternità e quella immensa gioia, per tutta la società, che è una nuova vita”. Pro Vita Famiglia: “Consegneremo un Kit Trio con passeggino, culla e ovetto, pannolini, biberon e ciucci a 13 donne in difficoltà economiche” Come spiega la Ruiu, “Lo abbiamo fatto con una nuova edizione di “Un Dono per la Vita”, consegnando nella nostra sede romana Kit Trio con passeggino, culla e ovetto, pannolini, biberon e ciucci a 13 donne in difficoltà economiche e sociali ma che hanno avuto il coraggio di accogliere la Vita dei loro figli e portare avanti la gravidanza. Grazie mamma per aver generato, accolto, custodito il nostro futuro. Le storie di queste mamme ci raccontano che se una donna non viene abbandonata, se viene sostenuta e accompagnata può accogliere la vita del figlio, anche nelle difficoltà, anche quando inaspettata, anche quando fragile”. Pro Vita Famiglia: “Chiediamo quindi allo Stato di garantire che a tutte le donne sia restituita questa libertà. lo faremo insieme a migliaia di persone e famiglie sabato a Roma“ Dunque, conclude infine la componente del direttivo di Pro Vita & Famiglia Onlus “Chiediamo quindi allo Stato di garantire che a tutte le donne sia restituita questa libertà. Lo abbiamo fatto oggi concretamente con questi doni e lo faremo insieme a migliaia di persone e famiglie sabato a Roma con un lunghissimo corteo che celebrerà, gioiosamente, la bellezza di ogni vita”. Max