Rieti, si intrufola in casa d’altri per ricaricare il cellulare: arrestato

I carabinieri di Contigliano hanno arrestato un cinquantenne del luogo, alcuni giorni fa, per un caso di violazione di domicilio e furto di energia elettrica. I militari si sono recati a Greccio, dietro segnalazione di un cittadino, e lì hanno trovato l’uomo che si era introdotto illecitamente in una casa, dopo aver fatto effrazione di una porta finestra. L’abitazione era di una sua conoscente, e lì l’uomo aveva approfittato per una ricarica del proprio telefono cellulare e di un monopattino elettrico, con la proprietaria di casa ignara di tutto.

L’uomo, con precedenti, è stato denunciato in stato di arresto per furto aggravato e condotto presso il proprio domicilio in attesa di giudizio.