‘Rock in Roma’, domani arriva Caparezza: “Io e la mia band desideriamo solo suonare e rivedervi”

A Rock in Roma ci sarà anche CAPAREZZA: il rapper e cantautore pugliese si esibirà domani sera, 23 luglio, all’Ippodromo delle Capannelle; la data estiva è il recupero del live inizialmente previsto per il 29 maggio 2022 al Palazzo dello Sport e riprogrammato nella line up del festival.

I biglietti già acquistati per la data del 29 maggio 2022 al Palazzo dello Sport dovranno essere convalidati per il concerto del 23 luglio al Rock in Roma attraverso la piattaforma Clappit; le indicazioni per la convalida dei biglietti sono segnalate al link https://www.clappit.com/caparezza-tour-2022/.

L’artista commenta con queste parole il suo ritorno sul palco: “Io e la mia band desideriamo solo suonare e rivedervi, è tutto ciò che vogliamo e a questo punto, l’unico periodo per farlo, senza brutte sorprese, è l’estate. Il tour dei palazzetti verrà dunque convertito in tour estivo. Con grande impegno siamo riusciti a mantenere le stesse tappe nella stragrande maggioranza dei casi e abbiamo anche aggiunto diverse nuove date”, continua, rivolgendosi al suo pubblico, “Spero che chi abbia preso un biglietto per i palazzetti voglia tenerlo per i nuovi appuntamenti visto che i biglietti acquistati potranno essere convalidati per le nuove date. Dovrete passare dalla piattaforma Clappitt per fare la convalida ma è piuttosto semplice. Saremmo davvero felici di vedervi tutti ma, in caso contrario, potrete decidere se ricevere un rimborso o richiedere un voucher. Mi conoscete, sapete quanto siano importanti i live per me, sapete quanto lavoro ci sia dietro i miei spettacoli e quanto sia frustrante rimandare un tour di mese in mese. Questa estate sarà pertanto l’unica occasione per partecipare all’Exuvia Tour e buttarci alle spalle mesi di indecisioni e tentennamenti indipendenti dalle nostre volontà. Grazie per la pazienza e per la comprensione”.

Inizio concerto h 21.45 – Prezzo biglietti: POSTO UNICO INTERO: € 30,44 + € 4,56 d.p

Biglietti disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e su www.vivaticket.com

e in tutti i punti vendita autorizzati

Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com – www.the-base.it

mail to: info@rockinroma.com

Tel. 06.31076882 – Info diversamente abili: 06.31076882

