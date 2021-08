Roghi in Italia: siamo la vergogna europea, in 7 mesi abbiamo mandato in fumo 110mila ettari di boschi

Roghi in Italia: siamo la vergogna europea, in 7 mesi abbiamo mandato...

Da decenni si continua a parlare dell’importanza dell’ambiente, di come la perfetta sincronia dell’intero ecosistema, a serio rischio distruzione, condizioni le nostre stesse esistenze.

Roghi in Italia: si parla di politica ambientale, lotta allo smog, e non sappiamo gestire i boschi

Eppure, nonostante si continui a lottare contro l’inquinamento, il disboscamento delle foreste pluviali, da ‘noi’, non siamo assolutamente in grado di gestire il modesto patrimonio boschivo che da secoli regola e determina anche le economie locali.

Roghi in Italia: a peggiorare la situazione gli indegni incendi dolosi di questi giorni al Sud

Come dimostrano infatti gli orribili ed indegni roghi ‘dolosi’ che in questi stessi giorni stanno distruggendo il verde di Calabria e Sicilia, questa nostra ‘colpevole e recidiva’ noncuranza ha mandato su tutte le furie persino la Commissione Europea che, dopo aver letto il dossier dell’Effis (European forest fire information system), è rimasta sconcertata dalla nostra approssimativa gestione dell’ecosistema nazionale.

Roghi in Italia: il ‘Cazziatone’ della Commissione Ue: quest’anno sono quadruplicati

Ebbene, rivela il dossier stilato dall’Effis, nonostante i precedenti, quest’anno sono stati contati già 400 incendi di grandi dimensioni (relativi cioè ad aree superiori ai 30 ettari) quando, nel periodo compreso fra il 2008 ed il 2020, ne erano stati censiti mediamente 224 l’anno.

Roghi in Italia: in sette mesi sono andate in fumo aree equivalenti a 145mila campi di calcio

In appena sette mesi nel Stivale sono andati in fumo qualcosa come 110mila ettari di terreno: immaginiamo alla vastità rappresentata da 145mila campi da calcio. Dunque, rispetto ai circa 28.479 ettari che ogni anno mandiamo in cenere, siamo già al quadruplo.

Roghi in Italia: ad oggi sono stati incenerii qualcosa come 2milioni di animali selvatici

Oltre all’impatto che tali devastazioni rappresentano sull’ecosistema, non da meno infine anche il vergognoso numero di animali selvatici che ‘grazie a noi’ ci hanno rimesso la pelle: circa 2 milioni (2.000.000!), concorrendo così alla rapida estinzione di specie preziosissime.

