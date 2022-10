Roma, in Europa League alla ricerca del gol. La partita di domani sera della Roma con l’HJK Helsinki in Europa League deve essere la svolta per gli attaccanti giallorossi.

La Roma in Europa del resto vanta una striscia record di 31 partite consecutive in cui è andata sempre a segno: l’ultima volta senza gol è stata in occasione della gara, terminata 0-0, contro il Cska Sofia il 29 ottobre del 2020. E’ la striscia più lunga per una squadra italiana nella storia delle coppe europee. Dopo quel match sono state 68 in 31 partite, con una media di 2,19 a gara. Complice la squalifica di Zaniolo, Mourinho riproporrà l’attacco Abraham e Belotti e possibile turno di riposo per Pellegrini.