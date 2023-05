Samp-Torino 0-2, gol di Buongiorno e Pellegri

(Adnkronos) –

Sampdoria e Torino si affrontano nella 33esima giornata di Serie A con i granata che si impongono 2-0 al Ferraris in un finale rovente. La gara di Genova è nervosa, con il Torino che la interpreta meglio per intensità e concentrazione. Nel primo tempo la sfida viene indirizzata dall’incornata di Buongiorno che rompe gli equilibri al 31′, sfruttando un buon cross di Ilic sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Le squadre provano a costruire azioni pericolose, ma nell’arco dei 90 minuti non impensieriscono troppo i due portieri Ravaglia e Milinkovic Savic e, soprattutto, la Sampdoria non riesce ad avere una reazione decisa allo svantaggio. Sul finale di gara l’ex genoano Pellegri, appena entrato in campo, viene liberato a tu per tu col portiere doriano e mette in rete il gol del definitivo 0-2 con cui i granata espugnano il Ferraris.

Può essere soddisfatto Ivan Juric, che vede il suo Torino salire a 45 punti in graduatoria e conquistare la vittoria numero 12 del campionato. I blucerchiati di Dejan Stankovic restano in ultima posizione in classifica con 17 punti, avvicinandosi ad una retrocessione che la condannerebbe alla Serie B 12 anni dopo l’ultima volta, era il 2011.