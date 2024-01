San Camillo di Roma: sull’improvvisa morte del commesso 44enne al pronto soccorso, esposto del Codici in Procura

Da anni impegnata contro la malasanità (laddove appurato dalle circostanze), l’associazione Codici ha deciso di presentare un esposto alla Procura per fare luce sulla morte di Francesco de Paolis, il 44enne romano deceduto il 31 dicembre all’ospedale San Camillo di Roma.

Morto al San Camillo, il Codici: “Non possiamo dire se si tratti di un caso di malasanità, di sicuro ci sono diversi aspetti da chiarire”

Tuttavia, tiene subito a precisare Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, “Non possiamo dire se si tratti di un caso di malasanità, di sicuro ci sono diversi aspetti da chiarire e questo è il motivo del nostro intervento”.

Una premessa fondamentale perché, per dovere di cronaca, va anche detto che il 44enne in passato aveva manifestato importanti reazioni a farmaci come l’antifiammatorio Oki, che all’antibiotico Augmentin.

Dunque, non è da escludere che, il de Paolis possa inavvertitamente assunto qualche farmaco avente principi attivi simili a quelli non tollerati.

Morto al San Camillo, il Codici: “. Cos’è successo? Qual è la causa della morte? Il paziente è stato assistito in maniera corretta?”

La cronaca racconta l’uomo che si è recato al Pronto Soccorso per un forte mal di gola e non ha più fatto ritorno a casa. Lamentava dolori e difficoltà nel deglutire, inizialmente è stato in contatto con la compagna tramite messaggi. Poi è subentrato un silenzio che con il passare del tempo è diventato sempre più preoccupante, fino a quando dall’ospedale hanno avvertito la donna che la situazione era grave. Il compagno è spirato davanti ai suoi occhi, poche ore dopo essersi recato al Pronto Soccorso. Cos’è successo? Qual è la causa della morte? Il paziente è stato assistito in maniera corretta? Questi sono alcuni degli interrogativi a cui la magistratura dovrà dare una risposta”.

Ricordiamo che l’associazione Codici è impegnata da anni in azioni legali contro la malasanità. In caso di errori medici, irregolarità o carenze nell’assistenza sanitaria è possibile segnalarlo al numero 065571996 o all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Max