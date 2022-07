Sicurezza sul lavoro, l’appello di Impegno e Trasparenza, l’avv. Ferrentino: “Ci arrivano tante segnalazioni di malori per il caldo”

“Negli ultimi tempi le temperature sono aumentate a dismisura e sono arrivate segnalazioni allo sportello da parte di operai che si ritrovano a lavorare in condizioni non adeguate con temperature elevatissime rischiando svenimenti – afferma Ferrentino – Voglio ricordare che esiste il decreto legislativo 81/08, e la norma ISO 7730, che impone di adottare le misure necessarie per adeguare la temperatura dei locali di lavoro in modo che oscilli tra i 23-25 gradi (nel periodo estivo)“.

Da qui l’invito da parte del presidente dell’associazione a tutte le aziende ed ai responsabili della sicurezza “di rispettare le normative vigenti in materia e consentire l’esercizio del diritto del lavoro in condizioni umane e consone all’ambiente al fine di evitare contenziosi che non recano giovamento all’immagine delle aziende“.

Max