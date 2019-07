Spread oggi 18 Luglio 2019: ecco come sta andando in tempo reale

E si arriva alla nuova settimana: nella apertura di Lunedì 15 luglio il differenziale ha aperto a 197 punti base, in rialzo se ci si basa sulla chiusura a 195 di venerdì 12 luglio. Avvio di seduta in positivo per Piazza Affari (+0,25%)

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano con il Ftse Mib che avanza dello 0,25% a 22.238 punti.

Aggiornamento Ore 06,13

In relazione invece all’apertura di ieri, Martedì 16 Luglio 2019, le indicazioni in avvio sembrano essere nette: in effetti si apre con il differenziale che esordisce a 194 punti base, in rialzo rispetto alla chiusura a 190 di ieri.

Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,65%.

E arrivano i dati di Mercoledì 17 luglio 2019. Il differenziale ha aperto a 185 punti base, in pratica stabile rispetto alla chiusura a 186 di ieri.