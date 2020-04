Stasera in TV 23 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 23 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Pur se in piena emergenza da Covid-19 in Italia, questa sera, ancora una volta, non si smetterá di cercare intrattenimento e relax in tv, accanto al consueto carrello vasto di approfondimento.

Di fianco ai programmi di informazione pronti a darci aggiornamenti sul coronavirus, arrivano anche diverse programmazioni volte. ad farci rilassare. Ecco un quadro dei palinsesti.

Nella giornata di giovedí 23 Aprile la televisione sarà la compagnia di un tante persone in solitudine. Cosa c’è dunque in prima serata? Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 23 Aprile? Qual è il piatto del prime time?

Un'altra serata clou alle porte, in questo martedì 23 Aprile che si prospetta come molto intrigante quanto agli ultimi dati degli ascolti che stanno mostrando sfide avvincenti.

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 23 Aprile? Ecco cosa c’è, questa sera 23/04/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 ecco dominare la scena Vivi e lascia vivere (Fiction) mentre su Rai 2 ecco Salemme il bello… della diretta! – Di mamma ce n’e’ una sola (Show). In prima serata su Rai 3 troviamo, invece, Baby Driver – Il genio della fuga (Film).

Questa sera, su Canale 5, torna Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (Film). Su Italia 1 arriva il film Bus 657 – Heist (Film) mentre su Rete 4 Dritto e rovescio (Approfondimento).

Infine su La 7 torna Piazzapulita (Attualita’) mentre su Tv8 ecco La notte dei record – Gran finale (Show) e su Nove un nuovo appuntamento con Come farsi lasciare in 10 giorni (Film)

Stasera in TV giovedí 23 aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera giovedi 23 Aprile 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7,Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Vivi e lascia vivere (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,05 Salemme il bello… della diretta! – Di mamma ce n’e’ una sola (Show)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Baby Driver – Il genio della fuga (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Bus 657 – Heist (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Dritto e rovescio (Approfondimento)

Su La 7, alle 21,15 Piazzapulita (Attualita’)

Su Tv8, dalle 21,25 La notte dei record – Gran finale (Show)

Sul Nove, alle 21,25 Come farsi lasciare in 10 giorni (Film)

