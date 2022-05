Superbonus 110, proroga lavori villette: bozza decreto

(Adnkronos) – I proprietari di villette che intendono beneficiare del superbonus 110% avranno 3 mesi in più per portare lo stato di avanzamento dei lavori al 30%. Il termine del 30 giugno, si legge nella bozza del decreto legge all’esame del Consiglio dei ministri, viene prorogato al 30 settembre: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati”.