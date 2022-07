Tony Binarelli, gettonato mago televisivo dei ’90 si è spento ad 81 anni. Con le carte faceva cose pazzesche (VIDEO)

Nel corso della sua lunga e fortunata carriera, oltre che la simpatia, anche la romanità ha giocato un ruolo di rilievo rispetto al personaggio che incarnava soprattutto nel piccolo schermo.

Anche se, proprio grazie alla televisione ‘commerciale’, Tony Binarelli è arrivato al grande pubblico negli anni ‘90, partecipando a diversi programmi di Canale 5 (‘Buona Domenica’ su tutte), in realtà questo strabiliante mago (vincitore anche di un Telegatto), specializzato in particolare nel gioco della carte, era noto anche negli ambienti internazionali già dai ’70. Tanto è che, proprio nel 1972, venne scritturato dalla Rai per lo sceneggiato tv ‘Serata al Gatto Nero’.

Tony Binarelli ‘doppiò’ le mani di Terence Hill nel celebre poker in ‘Lo chiamavano Trinità’

Come dicevamo, oltre che per la sua bravura, supportata da una simpatia innata, a rendere famoso Binarelli è stata la sua incredibile ‘agilità’ delle mani. E’ infatti accreditata proprio a lui l’ormai ‘mitica’ scena della partita di poker in ‘Lo chiamavano Trinità’ dove, ‘le mani di Terence Hill’ che ‘mescola le carte’ in realtà erano le sue.

Tony Binarelli, da diverso tempo era ricoverato al Pertini di Roma, dove si è spento oggi ad 81 anni

Negli ultimi tempi Tony Binarelli non godeva più di buona salute e, proprio a causa del peggioramento dettato dalle conseguente di una lunga malattia, da diverso tempo era ricoverato all’ospedale Sandro Pertini dove, ad 81 anni, si è spento proprio oggi.

Ecco la mitica scena del poker, con Binarelli che ‘doppia’ le mani di Terence Hill-Trinità

Max