Ucraina, Casa Bianca annuncia nuovi aiuti militari

(Adnkronos) –

Nuovo pacchetto di aiuti militari americani all’Ucraina. Li ha annunciati la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il briefing con i giornalisti. “Gli Stati Uniti sin dall’inizio non hanno incoraggiato o messo l’Ucraina in condizione di colpire al di là dei propri confini” ha detto. L’amministrazione americana “è al corrente” delle notizie, secondo cui sarebbe stato sventato un attacco con droni sul Cremlino, attribuito da Mosca a Kiev per colpire Vladimir Putin, “ma non è in grado di verificarne l’autenticità”.