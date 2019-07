Valderrama: di nuovo idolo dei social col nuovo look

Carlos Valderrama, il simpaticissimo ex calciatore colombiano famoso per la folta capigliatura “afro” bionda, è ritornato idolo dei social dopo aver postato una foto dei suoi nuovi capelli.

Il forte numero 10 della nazionale della Colombia sta infatti spopolando su Instagram dopo aver pubblicato la foto del suo nuovo look: non più ricci biondi, ma capelli lisci e lunghissimi.

Davvero esilarante la nuova immagine dell’ex calciatore, divenuta in breve tempo virale. La scelta di Valderrama è stata fatta in occasione di uno spot pubblicitario per Codere, una grande azienda che si occupa di apparecchi per giocare nelle sale bingo e sale scommesse.

Valderrama: chi è l’ex calciatore colombiano, età, capelli, carriera, moglie, figli

Carlos Valderrama, che oggi ha 57 anni, ha spiegato scherzando che la responsabile del suo nuovo look è sua moglie Elvira Redondo.

“Oggi, alla mia piccola Elvira Redondo, è venuto in mente di lavarmi i capelli” ha pubblicato Valderrama. Un post da 100mila mi piace su Instagram, per il momento.