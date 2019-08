Vicenza, bambino di tre anni morto in ospedale: si indagano le cause

È morto in ospedale in circostanze ancora da chiarire un bambino di 3 anni nel Vicentino. La tragedia è accaduta all’ospedale di Valli del Pasubio: il bambino era stato ricoverato per due volte dopo aver accusato violenti dolori all’addome, prima del decesso in ospedale. Seguono aggiornamenti.

Aggiornamento ore 8.00

I carabinieri stanno indagando sulla morte in ospedale del bambino di circa tre anni in provincia di Vicenza, menttr si attende l’esame autoptico.

Due giorni fa il piccolo aveva iniziato a soffrire dolori alla pancia, dopo i quali i genitori lo hanno portato al pronto soccorso.

In seguito agli esami il piccolo era stato dimesso, ma appena giunto a casa i suoi dolori si erano aggravati, al punto da farlo riportare nuovamente in ospedale. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Aggiornamento ore 9.00

Sulla vicenda della morte si un bambino la notte scorsa stanno indagando i carabinieri di Schio, mentre la Procura di Vicenza potrebbe aprire un’inchiesta.

In attesa dell’autopsia per stabilire le cause del decesso, le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sulla questione.

Aggiornamento ore 10.00