Video stupro, Meloni: “Letta mi attacca ma niente solidarietà a vittima” – Video

(Adnkronos) – “Ho preso quel video da uno dei principali quotidiani italiani. Il video è oscurato. Io ho espresso solidarietà alla vittima dello stupro, chi attacca me non esprime solidarietà alla vittima e non spende una parola di condanna per lo stupratore”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si esprime così dopo le polemiche legate al video – pubblicato da un quotidiano e rilanciato da lei sui social – che documenta uno stupro compiuto a Piacenza da un richiedente asilo su una donna ucraina. La diffusione del video da parte di Meloni è stata aspramente criticata dal Pd. “Enrico Letta, la lesione della dignità non è la condanna di uno stupro. E’ lo stupro”, dice Meloni, in un video sui propri profili, rivolgendosi al segretario del Pd.