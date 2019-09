Vieni da me: Caterina Balivo in tv oggi, 25 settembre. Novità, ospiti e rivelazione di Lidia Schillaci

Vieni da me: Caterina Balivo in tv oggi, 25 settembre. Novità, ospiti...

Sta per tornare in tv su Rai 1 il programma Vieni da Me con la conduzione di Caterina Balivo. Interviste agli ospiti e momenti di svago per un contenitore che in questo avvio di autunno sta godendo dei favori del pubblico televisivo.

Mancano per il momento anticipazioni su quella che sarà la scaletta della puntata, con inizio programmato alle 14. Nel frattempo, questa mattina si è parlato in particolare dell’intervista ad Ascanio Pacelli, in lacrime per la sua famiglia, e soprattutto delle rivelazioni di Lidia Schillaci.

Una delle rivelazioni di Tale e Quale Show, Lidia Schillaci ha raccontato parte della sua vita e della sua carriera a Caterina Balivo. Un po’ abbottonata, nella puntata di ieri ha comunque concesso qualche particolare al pubblico in merito al suo misterioso fidanzato.

Pur senza rivelarlo, la conduttrice fa vedere alla Schillaci un suo tweet dal quale si evince il nome del suo amore. Sarebbe comunque un ragazzo romano e tutti gli indizi portano a Luca Favilla, il maestro di Ballando con le Stelle, trasmissione a cui ha partecipato Lidia Schillaci.