Incendi Roma, ombra terrorismo ecologico

Incendi Roma, l’ombra del terrorismo ecologico. La procura sta analizzando ogni pista, ogni ipotesi: e quella dolosa è una delle più battute, al momento.

Ad un mese e mezzo dall’inizio di una sequenza di roghi che hanno messo la città in ginocchio e dopo il devastante incendio di Centocelle, che ha coinvolto anche l’area degli autodemolitori della Togliatti, anche la politica si interroga sulla possibilità di un disegno criminale con un obiettivo preciso.

La procura, che al momento “non esclude nulla”, ma neppure si sbilancia sul tema di una possibile “mafia dei rifiuti”. A parlare di “terrorismo ecologico” ad esempio è Roberto Morassut, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera ed ex assessore all’urbanistica di Roma, che sottolinea come “spetta alla magistratura accettare le cause dei gravi incendi, di natura diversa, che stanno tempestando l’estate e la periferia di Roma. Ma certo la politica non può restare alla finestra e non possiamo non domandarci se non via sia una regia e l’azione di reti criminali”.